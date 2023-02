Calciomercato Milan, Maldini punta il giovane talento brasiliano: la situazione

Sulla sponda rossonera di Milano è tempo di pensare al calciomercato: l’obiettivo della dirigenza del Milan è quello di potenziare la rosa, per tornare a competere nel massimo campionato italiano e provare a raggiungere la seconda stella.

Nella stagione corrente, l’obiettivo Scudetto è ormai sfumato, complice la costanza e la tecnica del Napoli, che si gode in solitaria la vetta.

Calciomercato Milan, dirigenza al lavoro per Marlon Gomes

In ottica calciomercato, Maldini e società stanno iniziando a valutare potenziali innesti per la prossima stagione: nelle scorse settimane, infatti, alcuni scout rossoneri sono volati in Colombia per monitorare i tanti giovani del campionato sudamericano U-20.

Marlon Gomes

Come riporta UOL Esporte, infatti, il Milan segue il talento classe 2003 Marlon Gomes, in forza al Vasco de Gama: trequartista di ruolo, il calciatore brasiliano ha realizzato due gol e due assist in 18 presenze stagionali.

Il contratto di Gomes scade nel dicembre 2024 e il suo cartellino è, al momento, valutato circa 5 milioni di euro. La società rossonera tiene monitorata quindi la situazione del giovane brasiliano.

Alice Bonora