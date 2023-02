Milan-Dest, avventura già finita? La notizia sul riscatto del terzino

Sprofondato nel baratro in queste prime uscite di 2023, il Milan sembrerebbe aver perso tutta la magia accumulata nei primi 3 anni di gestione Stefano Pioli. Atteggiamento passivo e svogliato quello proposto ultimamente in campo dai rossoneri, all’apparenza parenti lontani dei Campioni d’Italia e fautori del movimento “Pioli is on fire“.

AC Milan (Getty Images)

4 punti nelle prime 5 sfide del 2023 in Serie A, clamorosa sconfitta in Coppa Italia nonché batosta contro l’Inter costata la perdita della Supercoppa. Numeri fin troppo poveri per una piazza in crescita come la Milano rossonera, su cui aleggia l’ombra delle incertezze difensive. Proprio di un componente della retroguardia Milan si parla nella giornata odierna, in particolare fra le righe di Tuttosport.

Calciomercato Milan, Dest non verrà riscattato

Il nome in questione è quello di Sergino Dest, terzino americano in forza al Milan da quest’estate, in prestito dal Barcellona. Arrivato a Milano come rincalzo per Calabria in seguito all’infortunio patito da Florenzi, l’esterno statunitense ha avuto modo di scendere in campo con la casacca rossonera anche in sostituzione di Theo Hernandez sulla sinistra e, all’occorrenza, in fase più avanzata.

Sergino Dest (Getty Images)

Nonostante le duttilità del caso, però, la dirigenza rossonera sembrerebbe poco attratta dalle prestazioni del terzino che, a quanto pare, non verrà riscattato a fine stagione. Dest farà dunque ritorno a casa base la prossima estate e, come riferisce Tuttosport, questa è la parola finale sulla vicenda salvo clamorosi ribaltoni.

Mario Reccia