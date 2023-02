Milan, c’è aria di rivoluzione: otto giocatori pronti a dire addio in estate!

Dopo il successo di sabato pomeriggio in campionato contro il Monza, l’attenzione di Stefano Pioli e dei suoi uomini è completamente rivolta alla sfida di domenica sera contro l’Atalanta a San Siro.

Soltanto quella della squadra, però, perchè il parco dirigenziale rossonero continua a monitorare attentamente le vicende legate al mercato in entrata e in uscita.

Per acquistare nuovi profili ideali al gioco del Milan sarà necessario innanzitutto vendere, sfoltendo la rosa di tutti quei giocatori che non hanno inciso nella loro esperienza in rossonero.

Milan Rivoluzione Calciomercato

Rivoluzione Milan, Maldini e Massara prendono appunti: pronte otto cessioni

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i principali indiziati sarebbero ben otto. Partendo dalla retroguardia diranno addio Tatarusanu (in scadenza di contratto), Dest (fine prestito) e Ballo-Tourè (probabile cessione in Francia).

A centrocampo saluteranno Adli (probabile esperienza in prestito), Bakayoko (fine prestito) e Vranckx (fine prestito), mentre in attacco potrebbe essere arrivata ai titoli di coda la storia tra il Milan e il duo formato da Ibrahimovic (in scadenza di contratto) e Rebic (probabile cessione in Germania).