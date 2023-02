Calciomercato, Saint-Maximin allontana il Milan: “Potevo partire, ma sono orgoglioso di essere qui”

Da tempo tra gli obiettivi di mercato del Milan, Allan Saint-Maximin ha svelato un importante retroscena della sessione appena conclusa.

Lo ha fatto in un’intervista ai microfoni di Saturday Night Football, ammettendo che, a causa del suo scarso impiego stagionale, c’era la possibilità di partire negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Alla fine, però, l’esterno francese ha fatto preferito rimanere al Newcastle.

“Sarò onesto e non mentirò, le altre squadre vedono che sei in una certa situazione e possono annusare un’opportunità per acquistare. Io però sono orgoglioso di essere qui, la cosa più importante è giocare e cercherò di farlo più possibile in ogni partita: non gioco per stare in panchina, anche se a volte vanno compresi i momenti. Quando sono stato a disposizione, il Newcastle non ha perso partite e io ho fatto il mio lavoro: non potrei accettare di stare in panchina per due gare perse. Non puoi però essere un bravo ragazzo quando giochi e non esserlo quando non ti tocca. Io non sono così, credo in Dio e quando non giocavo pregavo per la squadra. Se arriveremo in Champions League lo faremo tutti insieme, è questa la cosa più importante“.