Calciomercato, il Milan ci prova per Samardzic: ampia concorrenza

Nonostante ci sia la sfida di Champions League alle porte il Milan non si ferma e guarda anche al futuro, interessandosi al calciomercato. La società rossonera sembra essere interessata a un giocatore dell’Udinese che a suon di prestazioni sta convincendo tutta la Serie A.

Laza Samardzic è, tra le altre cose, un obiettivo anche del Napoli: Giuntoli osserva da lontano il centrocampista prospettando un’offerta nella finestra estiva. Ma a complicare le cose gli occhi indiscreti della Premier League, regina di calciomercato, che avrebbe puntato al tedesco.

La trattativa, quindi, potrebbe accendersi in estate con Massara e Maldini pronti a cogliere l’occasione. Fondamentale sarebbe la preferenza del giocatore stesso verso i rossoneri, un ago della bilancia che protende verso l’interesse e il blasone della società e non verso l’ambito economico impossibile da pareggiare con le squadre inglesi.

Di seguito quanto riportato da Repubblica in merito alla questione:

Lazar Samardzic è un obiettivo concreto di Milan e Napoli. I due club, il primo in lotta per entrare in Champions, il secondo in fuga scudetto, hanno sul taccuino il centrocampista tedesco. Il gioiellino dell’Udinese piace molto al campani, che dopo aver perso Ilic e Ounahi – uno andato al Torino, l’altro al Marsiglia, entrambi negli ultimi giorni di mercato a gennaio – ora vogliono battere la folta concorrenza – oltre al Milan, il centrocampista è corteggiato in Premier – per il classe 2002.