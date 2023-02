Calciomercato Milan, idea per il colpo estivo: le ultime sui progetti rossoneri

Il Milan vive un momento di seria difficoltà. I tre punti si fanno attendere da ben cinque partite, in cui è calata la prestazione della squadra di Stefano Pioli sia in fase difensiva (14 gol subiti) che in quella offensiva (6 reti realizzate). La sconfitta nel derby di ieri sera pesa in maniera particolare e porta i rossoneri, campioni d’Italia in carica, a -18 dagli azzurri di Luciano Spalletti.

Guardare all’estate non è prematuro in queste circostanze. Per il Milan diventa centrale, infatti, anche fare delle nuove valutazioni e studiare dei futuri colpi da assestare in vista di una rivoluzione nel mercato di agosto. In particolare torna in voga accostato ai rossoneri un nome che già quest’estate era stato molto vicino al club di Milano.

Milan-Sanches: è possibile quest’estate

Si tratta di Renato Sanches, con cui c’era già un accordo di base per un contratto di quattro anni da 3 milioni di euro netti a stagione. Restava da limare solo la distanza di qualche milione con il Lille. Nell’attesa del rinnovo di Maldini, il calciatore portoghese è approdato al PSG, dove vive attualmente non una delle sue stagioni migliori.

FOTO: Getty Images, Sanches

Renato Sanches, infatti, a Parigi gioca molto poco, a causa anche di numerosi infortuni. I rumors di mercato prevedono una cessione di quest’ultimo nella fase estiva e un possibile inserimento nella trattativa del Milan. I rossoneri potrebbero riuscire ad acquisire il giocatore con un prestito con diritto di riscatto con metà ingaggio pagata dalla società di Nasser Al-Khelaïfi.