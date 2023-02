Zaniolo, la mamma svela il retroscena: lo ha detto sul Milan

Durante gli ultimi giorni dello scorso calciomercato invernale si è parlato tanto dell’operazione Zaniolo-Milan, ma alla fine l’affare non è andato in porto.

Il calciatore non ha mai nascosto la sua volontà di vestire la maglia rossonera, ma Milan e Roma non hanno trovato l’accordo sulle cifre. Per questo motivo Zaniolo, lo scorso 9 febbraio ha firmato un quadriennale con il Galatasaray.

Le dichiarazioni della mamma di Zaniolo

Francesca Costa, mamma di Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, svelando alcuni retroscena sulla trattativa che ha portato il classe ’99 in Super Lig turca:

Nicolò Zaniolo (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

“Voglio chiarire un aspetto. Nicolò si sarebbe ridotto l’ingaggio solo per il Milan o il Tottenham. Ma quelle società non hanno trovato l’accordo con la Roma. A quel punto c’era il Bournemouth: non è vero che ci hanno offerto cinque milioni a stagione. Nicolò prima ha detto no, poi ci ha ripensato: ma quando li abbiamo richiamati loro avevano preso già un altro”.

Nonostante tutto, vista la clausola presente all’interno del contratto dal valore di 35 milioni non è da escludere che già durante la prossima sessione estiva di calciomercato il Milan tenti nuovamente l’assalto.

Giuseppe Esposito