Calciomercato Milan, Zaniolo sempre più vicino al Galatasaray: c’è ancora una speranza

Dopo i vari sondaggi negli ultimi giorni del mercato invernale del Milan per Nicolò Zaniolo, con conseguente indisponibilità per poter portare a termine la trattativa da parte dei rossoneri, il giocatore sembra sempre più vicino al Galatasaray, ma per la squadra di Milano c’è ancora speranza.

Zaniolo-Galatasaray, sarà la fine del sogno Milan?

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la trattativa che dovrebbe portare Nicolò Zaniolo al Galatasaray sembra sempre più concreta. Infatti, come riporta Fabrizio Romano, sono stati discussi i dettagli finali tra le parti e nelle prossime 24 ore potrebbe esserci la chiusura.

Come riporta il giornalista sportivo Zaniolo avrebbe accettato l’offerta della squadra turca nella notte di sabato e la Roma avrebbe accettato l’offerta da 20 milioni di euro totali. Tutte le parti involte stanno lavorando duramente in queste ore per chiudere il prima possibile la trattativa.

Calciomercato, la clausola di Zaniolo al Galatasaray fa sorridere il Milan

Un possibile approdo di Nicolò Zaniolo al Milan però è ancora possibile, infatti nel contratto per il giocatore azzurro ci sarebbe una clausola da 35 milioni di euro, valida a partire da quest’estate.

L’attaccante partirà probabilmente mercoledì per chiudere la trattativa ad Instabul, ufficializzando il suo passaggio al Galatasaray.

Giacomo Pio Impastato