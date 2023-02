Calciomercato Milan, pista Zaniolo ancora viva: la situazione

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2023 per il Milan di Stefano Pioli, carente di risultanti ma soprattutto di gioco e personalità nelle ultime uscite. Sono ben 7, fin qui, le sfide affrontate nel nuovo anno dai rossoneri e lo score è alquanto impietoso: 4 punti in campionato, scivolone al quinto posto, eliminati in Coppa Italia e sconfitti in Supercoppa dall’Inter cui rivincita è attesa questa domenica.

AC Milan (Getty Images)

Sebbene l’imminente derby abbia praticamente monopolizzato l’attenzione dei supporters rossoneri, vista l’importanza della sfida nonché il delicato momento Milan, all’occhio dei tifosi non è però sfuggito il misero ruolo avuto dal diavolo nella sessione di mercato invernale. Tanti nomi e pochi fatti, per un Milan che non ha ancora tolto gli occhi da un tanto vociferato obiettivo.

Milan ancora su Zaniolo, la strategia

Ormai divenuto un ex calciatore della Roma a tutti gli effetti, Nicolò Zaniolo ha visto la finestra di mercato chiudersi davanti ai suoi occhi, con le concrete possibilità di trasferimento scivolategli via dalle mani. A nulla sono serviti i tentativi in extremis dalla Premier League, con il caso Zaniolo rimandato dunque a questa estate.

Nicolò Zaniolo (Getty Images)

A tal proposito, Tuttosport ha oggi annunciato che il numero ventidue giallorosso non è ancora uscito dai ranghi rossoneri, con la società milanista che continua a monitorare la situazione. Secondo il quotidiano, la strategia del Milan sarebbe quella di giocare al ribasso con la Roma, sfruttando il crollo che potrebbe subire il cartellino di Zaniolo in questi 6 mesi di stop forzato.

Mario Reccia