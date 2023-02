Calciomercato Milan, Ziyech può arrivare in estate ad una condizione: la notizia

Sul finire della scorsa sessione di calciomercato invernale è sfumata l’operazione Zaniolo, la proposta del Milan non ha accontentato la dirigenza giallorossa e l’esterno della Nazionale è partito alla volta della Turchia.

Nonostante l’operazione non si sia concretizzata a gennaio, come riferito da TuttoMercatoWeb.com, Zaniolo ha espresso la volontà di trasferirsi nel capoluogo lombardo e non è da escludere che a giugno il Milan possa trattare con il Galatasaray per riportarlo in Italia.

Ziyech, le ultime sull’asse Milano-Londra

Inoltre il Milan non ha mollato la presa su Ziyech, nonostante l’interesse mostrato dalla Roma. Se Rebic dovesse partire in estate, il marocchino dei Blues potrebbe divenire un’opzione concreta.

Calciomercato Milan Zyech

Il Chelsea ha bisogno di monetizzare, anche in ottica Fair Play finanziario, dopo la faraonica campagna acquisti invernale, e al momento l’ex Ajax non è nei piani futuri della nuova dirigenza americana.

L’unico ostacolo è l’ingaggio: 6 milioni di euro annui non è una cifra alla portata del Milan, ma la volontà del calciatore in questi casi può fare la differenza.

Giuseppe Esposito