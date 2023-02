Capello su Leao: “È imprescindibile”, poi l’elogio per Theo

Fabio Capello, uno dei tecnici più vincenti della storia del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport, di seguito quanto dichiarato:

Su Milan-Tottenham:

“Nell’intervallo ha preso un’aspirina il Milan contro il Torino, nel primo tempo era restato a guardare. I moduli sono tutti validi ma se i giocatori in campo giocano con timore, si gioca male come si è visto in quel primo tempo. Ho seguito anche il Tottenham che è in grande difficoltà. Ogni contropiede prendevano un’occasione da gol. Si è visto poco Tottenham, è mancato il centrocampo ma anche la difesa. Sono però convinto che avendo una squadra di giocatori di grande livello, potrà creare grossi problemi al Milan che dovrà stare attento alla fase difensiva”.

Capello su Leao: “Non si può lasciar fuori”

Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, Capello ci ha tenuto ad elogiare Leao, un apprezzamento non da poco per il fuoriclasse portoghese:

“È sempre un fenomeno. L’unico che ha dato una palla gol decente è stato lui, con una giocata fantastica. Non si può lasciar fuori. E’ imprescindibile anche se non è evidentemente lo stesso dell’anno scorso. In questo momento forse anche lui, come Zaniolo, è mal consigliato perché ha la testa sui contratti e non sul campo. Bisognerebbe dargli un po’ di serenità, ma metterlo fuori non lo aiuta e lo fa diventare ancora più triste. Ci sono problemi economici molto importanti con lo Sporting, che nessuno vuole pagare. Ma a livello di calcio, lui e Theo sono giocatori che fanno la differenza e che fanno qualcosa di più degli altri”.

