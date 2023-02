Cardinale a San Siro, tra incassi e futuro: le mosse del club

Notte di champions stasera per il Milan che affronterà il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale. La partita si giocherà al Meazza di San Siro, in attesa del ritorno a Londra. Dall’accesso agli ottavi, inoltre, il club rossonero incasserà circa 20 milioni di euro tra passaggio agli ottavi, sponsor, stadio e diritti tv).

Nell’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport si anticipa che Cardinale sarà presente allo stadio, ma non solo. Il proprietario del club rossonero incontrerà i vertici per delineare i piani della società e per il nuovo stadio.

Il piano di Cardinale per il futuro

Di seguito quanto riportato:

“Cardinale è da ieri sera a Milano. Ha cenato in città e oggi avrà una lunga giornata di meeting. Prima di accomodarsi in tribuna a San Siro è atteso negli uffici di Casa Milan, sede del club rossonero.

Di certo incontrerà il management sportivo e finanziario, probabilmente tutti nello stesso momento. Un vertice a tre insolito e atteso per il momento storico in cui si colloca: l’intervento di Cardinale servirebbe a chiarire ancora una volta le gerarchie interne. Tema che è tornato d’attualità dopo le tensioni dell’ultimo mercato invernale.

È probabile che sul tavolo di Cardinale finisca anche la cartella relativa al nuovo stadio. Sul tema il focus è condiviso con il presidente Paolo Scaroni, che quotidianamente segue gli sviluppi dell’iter”.