Cassano senza veli: “L’Inter è più forte del Milan, non è una novità”

Il Milan sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, la squadra di Pioli non sa più vincere e la classifica può cominciare a diventare preoccupante se i rossoneri non invertono la propria rotta.

È stato un inizio di 2023 davvero deludente per il Milan: eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, sconfitta in Supercoppa contro l’Inter e un altro derby perso in campionato; il diavolo è in crisi.

Tuttavia, è il momento di ricompattarsi in vista delle prossime importanti partite sia di campionato ma soprattutto di Champions League contro il Tottenham.

Stefano Pioli (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

Cassano distrugge il Milan: le parole

Proprio del derby e della vittoria dell’Inter, ne ha parlato in diretta alla Bobo Tv, Antonio Cassano, ex giocatore sia del Milan che dell’Inter.

L’xx calciatore ha attaccato duramente il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi facendo riferimento anche al derby paragonando le due squadre.

Di seguito le sue parole:

“L’Inter ha dimostrato di essere più forte del Milan, ma questa non è una novità. L’Inter è la squadra più forte del campionato con la Juve”.