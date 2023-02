Champions League, verso Tottenham-Milan: c’è la notizia su Conte

Dopo la vittoria per 1-0 a San Siro contro il Tottenham in Champions League, il Milan si prepara a scendere in campo in trasferta per conquistare l’accesso ai quarti di finale. In piena ripresa i rossoneri di Pioli hanno registrato con il successo di ieri con l’Atalanta la quarta vittoria consecutiva, come non succedeva dal 2018.

FOTO: Imago, Milan

Successivamente alla sfida tra Milan e Tottenham a San Siro, l’allenatore degli Spurs Antonio Conte si è trattenuto in Italia per recuperare la condizione fisica a seguito di un intervento alla cistifellea. In queste settimane il tecnico italiano non ha ancora ripreso il suo posto alla guida della squadra di Premier League.

Conte in panchina contro il Milan? Le ultime

In occasione della sfida tra Tottenham e Chelsea, però, il secondo allenatore Cristian Stellini ha fornito un aggiornamento circa le condizioni di Antonio Conte.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport nel post partita: