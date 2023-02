Champions League, cifre da capogiro per il Milan: quanto valgono i quarti di finale?

Manca sempre meno alla ripresa della Champions League. A partire dal prossimo 14 febbraio le migliori 16 squadre di questa stagione si affronteranno negli ottavi di finale.

Quest’anno ci saranno ben tre squadre italiane impegnate nella fase ad eliminazione diretta della competizione: Napoli, Inter e ovviamente Milan. La Juventus, invece, è stata relegata all’Europa League dopo un girone di Champions ampiamente deludente.

Le squadre italiane puntano ovviamente la qualificazione ai quarti di finale. Tale risultato manca dalla stagione 2019/2020, quando l’Atalanta di Gasperini andò a un passo dall’eliminare il PSG.

Un eventuale accesso ai quarti, oltre al prestigio internazionale, garantirebbe ottimi ricavi dal punto di vista economico per tutte le squadre ancora in gara.

Milan Incassi Champions League (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Champions League: le cifre già incassate

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, fino a questo punto della competizione, le squadre hanno già incassati diversi milioni di euro. In particolare, il Milan ha incassato oltre 60 milioni di euro che comprendono: bonus partecipazione, ricavi dal ranking storico, i market pool, i bonus per quanto riguarda l’andamento del girone e il premio per l’accesso agli ottavi.

I quarti di finale valgono oltre 10 milioni!

Con un eventuale passaggio ai quarti di finale, però, la cifra salirebbe vertiginosamente. Il Milan andrebbe a guadagnare ulteriori 10,6 milioni di euro e toccherebbe quota 71 milioni nell’arco dell’intera competizione. Tutto ciò senza considerare un altro match casalingo da probabile tutto esaurito che porterebbe ulteriori introiti nelle casse del clib.

Data la situazione finanziaria dei rossoneri, che ha bloccato anche l’ultimo mercato invernale, il passaggio ai quarti di finale diventa fondamentale per il Milan.