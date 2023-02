Condò sulla Champions: “Al Milan servirà una vera e propria impresa”

Il Milan si prepara alla notte di Champions League che si terrà questa sera al Meazza di San Siro contro il Tottenham. La squadra di Pioli scenderà in campo probabilmente con il 3-4-2-1, modulo che sembra aver ridato almeno un equilibrio difensivo.

Partita equilibrata per le assenze di entrambe le squadre: se da una parte i rossoneri non avranno Maignan e Bennacer, dall’altra mancheranno Lloris e Bentancur, due assenze speculari. I rossoneri dovranno affrontare una sfida che arriva in un momento sì di ripresa, ma anche di fragilità, situazione analoga per gli uomini di Conte che hanno appena perso un giocatore chiave del centrocampo come Bentancur, per la rottura del crociato, e dopo aver vinto contro il City hanno subìto una forte sconfitta contro il Leicester.

FOTO GETTY – Leao Milan

Condò sul Milan in Champions

A OA Sport – Calcio è intervenuto Paolo Condò per analizzare il match. Di seguito quanto riportato: