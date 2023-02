Conte in conferenza: “Ci abbiamo messo impegno. Il mio compito è chiaro”

Buona partita del Milan che vince la fondamentale andata degli ottavi di finale. In conferenza stampa ha parlato anche Antonio Conte della partita e non solo.

Tottenham Conte conferenza

Tottenham, la conferenza di Conte

SULLA PARTITA – “Non sono deluso sulla prestazione. Serve fiducia nel reparto avanzato, ma c’è stato grande impegno e grande volontà. Il mio compito è dimostrare ai calciatori che ho grande fiducia in loro. Dobbiamo migliorare, prepararci per i prossimi impegni di Premier ed FA Cup, poi ci sarà la gara di ritorno. Quel gol al sesto minuto ci ha tagliato le gambe, potevamo fare molto meglio in quel frangente. E poi bisogna provare, quando si affronta il Milan devi stare attento alla fase difensiva perché loro in contropiede possono farti male e così è stato“.

SUGLI ASSENTI – “Sono contento della partita di Skipp e Sarr. Questa prestazione mi tranquillizza per il futurom dobbiamo tenere in mente che possiamo finire la stagione solo con tre centrocampisti e mi tranquillizza il fatto che posso contare su di loro”.

SU UN RITORNO IN ITALIA – “Cerco di vivere il presente, son successe tante cose. Ma sapete che da italiano ed ex ct della Nazionale l’Italia è nel mio cuore e non ci sarà problema tornare un giorno”.