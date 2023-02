Darmian snobba la vittoria del Milan: “È stato un po’ particolare”

Ad una settimana dal derby tra Inter e Milan la tensione cresce sempre di più e i giocatori non vogliono assolutamente sbagliare la partita che i tifosi ritengono la più importante del campionato. I rossoneri vengono dal periodo più buio delle ultime 2 stagioni mentre l’Inter ha ritrovato lo stato di forma ottimale.

Matteo Darmian ha parlato dell’imminente derby contro i rossoneri ai microfoni di DAZN, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Darmian su Inter-Milan

Coreografia dei tifosi del Milan in occasione del derby. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“I derby vengono vissuti sempre in maniera particolare perché sono delle partite a sé, questa è la partita che riguarda più il tifoso interista che quello milanista. La città respira sempre un’aria differente prima di questo scontro l’atmosfera a San Siro è fantastica, si tratta di qualcosa di unico”.

“Quella partita è stata un po’ particolare perché eravamo passati in vantaggio, poi non siamo riusciti a gestirlo e ci siamo fatti rimontare. In noi c’è sicuramente tanta voglia di rivalsa, non solo in riferimento a quella partita, penso anche al derby d’andata in questa stagione, che ci ha visti uscire sconfitti dal campo ed è una cosa che ci è rimasta dentro e vogliamo assolutamente riscattarci.

Leonardo Matano