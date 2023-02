Designazioni arbitrali, Milan-Torino ad Ayroldi

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 22esima giornata di campionato. Il Milan aprirà il turno di campionato venerdì sera a San Siro contro il Torino, anticipo di campionato in vista della sfida di martedì prossimo in cui il Milan affronterà il Tottenham di Antonio Conte nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match è stato affidato ad Ayroldi della sezione di Molfetta.

Per Ayroldi sarà la seconda volta in cui arbitrerà il Milan, la prima è stata la sfida della quarta giornata di questo campionato tra Sassuolo e Milan finita 0-0.

Per il Milan invece sarà l’opportunità di vendicare la sconfitta per 2-1 del match d’andata, l’eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi di finale ma soprattutto l’occasione di per la prima volta a San Siro nel 2023.

Ayroldi sarà l’arbitro di Milan-Torino: chi gli assistenti?

Gli assistenti di Ayroldi nella sfida di venerdì sera tra Milan e Torino saranno Lo Cicero e Scarpa, quarto uomo Volpi. Al VAR invece ci sarà Chiffi della sezione di Padova, l’AVAR invece sarà Prontera.

Clemente Grimaldi