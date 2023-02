Calabria durissimo: “In questi giorni ho letto troppe cattiverie”, poi il commento su Ibra

In occasione del prepartita di Milan-Torino, partita che arriva in un momento di stagione abbastanza complicato per i rossoneri, che hanno iniziato molto male questo 2023, ai microfoni di DAZN è intervenuto il capitano Davide Calabria. Sulle tante voci che hanno inevitabilmente influenzato l’ambiente in questo periodo, il difensore ha detto: “Mi sono stupito delle fesserie, delle cattiverie che l’essere umano sputa dalla bocca. Comunque vada, noi siamo concentrati sul campo, siamo amici e compagni di squadra. Siamo concentrati sulla partita di stasera.”

Calabria intervista AC Milan Zlatan Ibrahimovic

Calabria sul ritorno di Ibra in squadra

In seconda battuta poi il capitano del Milan ha detto due parole sull’attesissimo ritorno di Zlatan Ibrahimovic tra i convocati, che a 41 anni ha smaltito un pesante infortunio al ginocchio che lo ha costretto per quasi un anno fuori dai campi. “Ibra è sempre stato un punto di riferimento. Averlo a disposizione fa la differenza, è un campione può aiutarci in ogni situazione” ha dichiarato Calabria, sottolineando come questo possa avere influenza sull’intero organico.

Enrico Tiberio Romano