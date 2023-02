Milan, due squalificati in vista della Fiorentina: Pioli studia i sostituti

Neanche il tempo di godersi il successo casalingo con l’Atalanta è già tempo di pensare alla trasferta di Firenze.

Per il Milan la sfida di sabato sera con i Viola sarà un banco di prova per acquisire ancora più consapevolezza in vista del ritorno con il Tottenham in Champions League.

Contro gli uomini di Italiano i rossoneri dovranno fare a meno di alcune pedine importanti tra cui Leao, diffidato e ammonito per proteste nel match contro gli orobici , e Krunic, squalificato per causa analoga a quella del portoghese.

Per far fronte alle indisponibilità appena citate Pioli studia possibili alternative per l’anticipo del “Franchi”. L’allenatore, che torna nello stadio che lo ha ospitato per circa due stagioni, può sorridere per un organico che sta tornando al completo: ai rientri di Ibrahimovic e Maignan presto si aggiungerà anche un titolatissimo.

Fiorentina-Milan assenze recuperi

Milan, buone notizie per Pioli: a Firenze previsto il ritorno di Bennacer

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la mediana vedrà infatti il ritorno di Bennacer, il quale a metà settimana dovrebbe allenarsi in gruppo e non è da escludere il suo impiego dal primo minuto.

Qualora l’algerino dovesse dare forfait, pronto Pobega, in vantaggio su Vranckx e Bakayoko.

Per sopperire all’assenza del numero 17, invece, si va verso un ballottaggio a tre: in pole Rebic, protagonista di una stagione non esaltante anche causa infortuni. Contro la Fiorentina sarebbe un occasione d’oro per il croato, il quale deve comunque guardarsi le spalle.

La seconda ipotesi porta il nome di Divock Origi, schierato al fianco di Giroud con un modulo che sarebbe tendente al 3-4-1-2.

Ultima opzione all’insegna della fiducia: Pioli potrebbe dare un ulteriore chance a Charles De Ketelaere, al quale l’intera squadra non ha mai fatto mancare la propria vicinanza.

Per il belga sarebbe un’ulteriore opportunità per sbloccarsi e insidiare la titolarità di Brahim Diaz, il cui utilizzo nel capoluogo toscano appare scontato: in tal caso doppio trequartista puro alle spalle del centravanti francese.