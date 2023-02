Verso Fiorentina-Milan, Cabral spavaldo: avete saputo cos’ha detto?

Il Milan, in netta risalita dopo i quattro successi consecutivi ottenuti contro Torino, Monza, Tottenham e Atalanta, pensa al match contro la Fiorentina per confermarsi al secondo posto in classifica in coabitazione con i cugini nerazzurri.

Fiorentina Milan Cabral

I ragazzi di mister Pioli arriveranno a Firenze con l’obiettivo di portarsi a casa i tre punti. Ad aspettare i rossoneri una Fiorentina reduce dal successo per 3-0 contro il Verona: gli uomini di Italiano, dopo un avvio di campionato difficile, faranno di tutto per allungare la striscia positiva.

Cabral: “Contro il Milan possiamo vincere!”

Dopo la vittoria contro il Verona, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato Arthur Cabral. Il centravanti brasiliano, autore fin qui di 10 gol stagionali, ha parlato della partita contro il Milan in programma sabato alle 20.45. Di seguito le sue parole:

“Sarà una bella partita, siamo fiduciosi di poter vincere anche contro il Milan. Abbiamo sentito oggi i nostri tifosi, anche in casa ci danno una grossa mano. A volte quando giochiamo fuori casa ci sembra di giocare al Franchi”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI