Formazioni Inter-Milan, Pioli stravolge tutto: è ufficiale

Alle 20:45 avrà inizio Inter-Milan, terzo Derby di Milano di questa stagione dopo il 3 a 2 a favore dei rossoneri del 3 settembre 2022 e il 3 a 0 dei neroazzurri in Supercoppa. Partita molto importante per entrambe le parti, con l’Inter attualmente seconda con 40 punti e in caso di vittoria potrebbe allungare la propria distanza dalla Roma terza.

Invece il Milan, che ha iniziato il 2023 con dei pessimi risultati ha l’obbligo di dare un segnale di ripresa per non entrare in una crisi che potrebbe rivelarsi letale per i rossoneri e per il loro allenatore, Stefano Pioli, fortemente criticato nelle ultime settimane.

Inter-Milan, formazioni ufficiali

Inter-Milan Pioli

Sono state appena rese note le formazioni ufficiali di Inter-Milan, di seguito le scelte dei due allenatori:

Milan: Tatarusanu; Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Gabbia; Davide Calabria, Junior Messias, Sandro Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Olivier Giroud, Divock Origi; All: Stefano Pioli

Inter: André Onana; Milan Skriniar, Acerbi, Alessandro Bastoni; Darmian Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Edin Dzeko; All: Simone Inzaghi

Colpisce la scelta, già preannunciata nelle scorse ore di non far partire Rafael Leao titolare ma probabilmente solo a gara in corso.

Giacomo Pio Impastato