Giroud non molla la Nazionale francese: “Spero che ci saranno altre emozioni da vivere!”

Il destino che lega Olivier Giroud e la Nazionale francese non è finito. Lo ha comunicato lo stesso bomber del Milan, che nel 2018 si è dimostrato uno dei trascinatori dei Galletti per vincere il Mondiale. L’attaccante del Milan ha spiegato la sua situazione con la Nazionale ai microfoni di France 2.

Giroud-Francia, la storia continua

Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni per France 2, mantenendo aperto il capitolo Nazionale.

FOTO: Getty – Giroud-Francia-Argentina

Queste le parole di Giroud: “No, non è finita. Spero che ci saranno altre emozioni da vivere. Ho questa maglia nel cuore e non sono pronto a lasciarla. Mi sento bene fisicamente ed ho le motivazioni giuste per continuare. Per il momento sono ancora un giocatore che può essere convocato, un giocatore della Nazionale francese“.

Di conseguenza non c’è l’addio tra Giroud e la Nazionale francese, per lo meno finché Deschamps continuerà a convocarlo. Tuttavia, dopo la sconfitta in finale contro l’Argentina in Qatar, il gruppo vincitore nel 2018 sembra essersi sfilacciato. Di conseguenza per Giroud le porte della Nazionale potrebbero chiudersi a prescindere.

Enrico Coggiola