Milan-Tottenham, Pioli ha un’arma in più: i numeri di Giroud contro gli inglesi

Dopo un periodo molto complicato, il Milan è finalmente tornato alla vittoria contro il Torino dinanzi ai propri tifosi, una vittoria che dà molto morale alla squadra in vista dei prossimi impegni.

Il prossimo avversario del Milan sarà il Tottenham di Antonio Conte, ex allenatore di Juventus ed Inter, le due squadre si sfideranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Anche gli inglesi, così come il Milan, non stanno vivendo un momento particolarmente felice, infatti, ad oggi, sono fuori dalle prime quattro posizioni della Premier League.

Fattore Giroud contro il Tottenham: il dato

Tuttavia, per cercare di scardinare la difesa degli Spurs, per questa importante sfida Pioli potrà contare su un’arma in più, l’attaccante Olivier Giroud.

Olivier Giroud (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il francese, autore del gol vittoria contro il Torino, ha dei numeri importanti contro gli inglesi, difatti, in 18 confronti ha segnato 4 gol alla squadra di Londra.

Dunque, considerando la sua esperienza e la sua centralità nel gioco di Stefano Pioli, l’attaccante francese potrà davvero essere l’uomo decisivo per questa sfida dal sapore europeo.