Rinnovo Giroud, incontro con il Milan per le cifre: le ultime

Il Milan sta attraversando il momento più complicato dell’era Pioli. I rossoneri, dopo la sosta per i Mondiali in Qatar hanno vinto solo con la Salernitana. Da quel momento, due pareggi e 5 sconfitte, due delle quali sono valse l’eliminazione dalla Coppa Italia e la Supercoppa consegnata all’Inter.

Stefano Pioli è al lavoro per risollevare la squadra da questo periodo buio e sembra voglia farlo affidandosi ai suoi fedelissimi come Olivier Giroud.

Il contratto del centravanti francese, però, è in scadenza il prossimo giugno e non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo.

La volontà, da entrambe le parti, è quella di continuare insieme, ma al momento sembra esserci ancora distanza.

Olivier Giroud Milan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Qualcosa, però, potrebbe essere cambiato nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale, ci sarebbero stati ulteriori contatti tra le parti.

Secondo l’esperto di mercato, l’incontro è stato positivo, anche se resta una leggere distanza dal punto di vista economico.

Di seguito quanto evidenziato:

“L’attaccante francese oggi prende circa 3.7 milioni di euro comprensivi di bonus. Mentre adesso chiede il rinnovo a 3.7 più bonus mentre l’offerta fino a ora è arrivata massimo a 3.5 milioni di euro”.

Una distanza di circa 200mila euro che fa pensare come la trattativa possa trovare un accordo definitivo nel breve periodo.