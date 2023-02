Notizia sul futuro di Giroud: annuncio atteso la prossima settimana

Tutto fermo in entrata per il Milan che, nonostante le ultime prestazioni deludenti ed un gioco che stenta a decollare, ha preferito, o forse ha dovuto, non operare sul mercato in questa sessione invernale.

Tantissimi protagonisti, artefici dello Scudetto dello scorso anno, stanno venendo a mancare, soprattutto da gennaio in poi. I vari Theo Hernandez, Tomori, Calabria, Leao e Kalulu stanno davvero underperfomando e a rendere il tutto ancora più difficile è, sicuramente, l’indisponibilità prolungata di Maignan, che vede ancora lontano il suo rientro.

Olivier Giroud of AC Milan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Un altro protagonista dello scorso anno che sta venendo meno è sicuramente Olivier Giroud. Il francese, dopo il Mondiale, è apparso molto stanco e sulle gambe, forse scarico anche dal punto di vista mentale.

Rinnovo Giroud: a breve l’annuncio

Intanto, stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sono delle importanti novità sul suo futuro.

Infatti, all’inizio della prossima settimana, ci sarà l’ufficialità del rinnovo dell’attaccante per un’altra stagione, dato che il suo attuale contratto scadrà il prossimo 30 giugno.