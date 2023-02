Ibrahimovic in campo già contro il Torino? Il punto

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo. L’attaccante svedese manca in campo dal 22 maggio, ovvero dalla sfida di Reggio Emilia vinta 0-3 dal Milan contro il Sassuolo che ha regalato il 19° scudetto al Milan. Dopo il trionfo, Ibrahimovic ha deciso di operarsi al ginocchio sinistro per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Il lungo calvario per l’attaccante svedese è cominciato lo scorso 25 maggio e potrebbe finalmente concludersi venerdì, nella sfida del Milan contro il Torino.

Il minutaggio dello svedese

(Getty Images)

Dopo l’operazione al ginocchio sinistro che l’ha tenuto fuori per più di 8 mesi, Zlatan Ibrahimovic nella giornata di ieri ha svolto finalmente l’intero allenamento con i compagni. Il rientro dell’attaccante tra i convocati potrebbe esserci già da venerdì, per la sfida contro il Torino. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, per Ibrahimovic si prospetta all’orizzonte un minutaggio limitato: tra i 10 e i 15 minuti. Ibrahimovic è chiamato nuovamente all’impresa di risvegliare l’anima del Diavolo, come aveva fatto nel periodo post covid. Il rientro dell’attaccante svedese in campo che i tifosi rossoneri attendono da tanto, troppo tempo è quanto mai vicino.

Clemente Grimaldi