Infortunio Calabria, slitta il rientro: la possibile data per il recupero

Dopo il disastroso mese di Gennaio, Stefano Pioli dal derby contro l’Inter in poi ha deciso di cambiare modulo. Dal 4-2-3-1 che ha portato alla vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione è passato nelle ultime partite al 3-4-3. Il nuovo modulo sembra funzionare, tre vittorie e una sola sconfitta ma soprattutto solo un gol subito. Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, il Milan era precipitato al sesto posto fuori dalla zona Champions. Nelle ultime partite, grazie alle vittorie di misura contro Torino e Monza, i rossoneri hanno agguantato nuovamente il quarto posto a pari punti con la Roma. Domenica sera a San Siro il Milan ospiterà l’Atalanta, una sfida decisiva proprio per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel big match di domenica sera, in attesa di valutare le condizioni di Maignan, mancherà sicuramente Davide Calabria.

Le ultime sul rientro di Calabria

Calabria

Da quando il Milan è passato alla difesa a tre il minutaggio di Calabria è precipitato. Per il capitano dei rossoneri solo una partita da titolare nel mese di Febbraio, quella persa contro l’Inter. Dopodiché è subentrato al termine della partita contro il Torino mentre contro il Tottenham in Champions League è rimasto in panchina. Infine nella vigilia della sfida contro il Monza per Calabria è arrivato un infortunio al muscolo otturatore dell’anca. Come riporta Tuttosport, ieri ha lavorato a parte e per il rientro ha messo nel mirino il match del 4 marzo contro la Fiorentina.

Clemente Grimaldi