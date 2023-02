Infortunio Ibrahimovic, è pronto a tornare in campo: fissata già la partita!

L’attuale momento vissuto dal Milan è forse uno dei più neri attraversati dalla compagine rossonera in questa sua nuova pagina di storia. Crisi piena per l’armata di Pioli che, a fronte di una sola vittoria in 6 partite in questo 2023, ha visto pian piano il secondo posto scivolare dalle mani, chiudendo la 20a giornata di Serie A in quinta posizione.

Tifoseria imbufalita, giocatori svogliati ed addirittura lo stesso allenatore messo in discussione dai supporters rossoneri, entrati in clima derby forse nel peggiore dei modi. L’intenzione del Milan è ovviamente quella di superare il momento di difficoltà battendo i cugini e vendicando il recente ko in Supercoppa, ma non sarà affatto facile.

Stefano Pioli (Getty Images)

Nel frattempo però, giungono novità in merito al ritorno del fautore della recente insurrezione Milan, che già nel 2020 prese una squadra ben peggiore di questa rendendola Campione d’Italia nel giro di 2 anni: Zlatan Ibrahimovic.

Imminente rientro per Ibrahimovic, spunta la data

Sono passati ormai 8 mesi dall’operazione per Zlatan Ibrahimovic, fermatosi per un grave infortunio al ginocchio e finito sotto i ferri nell’immediato post-scudetto. Da quel momento, lo svedese ha iniziato a macinare chilometri ed allenamenti in vista del suo ritorno che, ad oggi, non è mai stato così vicino. Spunta dunque la nuova data del ritorno, annunciata oggi dal Corriere della Sera.

Zlatan Ibrahimovic (Getty Images)

A 41 anni suonati, Ibra non accenna a tirarsi indietro da sfida alcuna, ed è per questo che l’iniziale obiettivo Tottenham in Champions è stato ben presto depennato, lasciando spazio ad una sola data nel taccuino dello svedese: 10 febbraio 2023, Milan-Torino. Momento di crisi fiutato, dunque, da “ibracadabra“, pronto a tornare in campo per riportare il Milan in carreggiata come fatto nel 2020.

Mario Reccia