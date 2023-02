Infortunio Maignan, il rientro slitta ancora: la data del rientro!

Il Milan nell’ultimo mese non sta attraversando un buon periodo, i risultati stentano ad arrivare e sembra di ritornare nel vortice negativo del periodo antecedente al covid. Pioli non ha potuto contare su tutti gli effettivi della sua rosa: prima l’assenza di Ibrahimovic, l’ultima partita dello svedese è quella contro il Sassuolo dello scorso 22 maggio, e poi l’assenza di uno dei protagonisti dello scudetto della passata stagione: Mike Maignan.

Il tunnel di Mike Maignan

(Getty Images)

L’ultima presenza di Mike Maignan con il Milan risale alla settima giornata di campionato dello scorso 8 settembre, la partita contro il Napoli persa 1-2. Dopodiché Magic Mike ha accusato un infortunio al 45′ nella partita successiva, giocata il 22 settembre dalla sua Francia contro l’Austria.

Da allora è iniziato il calvario per il portiere francese che non ha più rivisto il campo e non lo rivedrà nemmeno settimana prossima, nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham. Il rientro infatti slitta ancora una volta. Maignan non ci sarà settimana prossima, è più probabile un suo rientro tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. La data da cerchiare sul calendario in questo caso è quella dell’8 marzo, giorno della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro gli Spurs.

L’ultima presenza di Maignan col Milan risale a 143 giorni fa, da allora ha saltato ben 20 partite con i rossoneri tra le varie competizioni e il conto è destinato a salire.

Clemente Grimaldi