Inter-Milan, il top recupera per il derby: sarà in panchina

Il derby di Milano si avvicina, in città cresce l’attesa, le squadre si preparano per arrivare al meglio e i rispettivi allenatori stanno sfruttando gli ultimi giorni per risolvere i dubbi di formazione.

In casa Milan a pesare è l’assenza di Bennacer, per sostituirlo Pioli ha pensato a Tommaso Pobega, che andrà a completare la mediana a 3 con Tonali e Krunic.

Altra assenza pesante è quella di Tomori in difesa , al suo posto, al centro della difesa Kjaer in coppia con Kalulu. Oltre al consueto ballottaggio offensivo tra Messias e Saelemaekers, davanti fiducia a Leao e Giroud.

Inzaghi sorride: l’Inter recupera una pedina fondamentale

In casa Inter Simone Inzaghi ha definitivamente recuperato Marcelo Brozovic, che dopo avere superato il lungo infortunio domenica sarà della partita. Nonostante questo, il centrocampista croato dovrebbe partire dalla panchina.

Marcelo Brozovic (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

A centrocampo dunque confermati Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce Darmian dovrebbe avere la meglio su Dumfries, mentre in attacco c’è il solito ballottaggio Dzeko Lukaku. Anche stavolta, come in Supercoppa dovrebbe spuntarla il bosniaco, che completerò la coppia d’attacco nerazzurra con Lautaro Martinez.

Giuseppe Esposito