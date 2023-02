Pioli in conferenza: “I tifosi hanno il diritto di criticare. Ancora difesa a 3? Risposta a sorpresa”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza dopo la sconfitta nel derby. L’allenatore rossonero ha voluto confermare il modulo anche per le prossime partite. Di seguito le sue parole.

Inter Milan Pioli

Inter-Milan, la conferenza di Pioli

SULLE SCONFITTE – “Dobbiamo fare meglio e dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo fare punti già da venerdì. Dobbiamo essere forti, capire che questi momenti si superano con grande fiducia, volontà e determinazione. La prossima occasione ce l’abbiamo tra qualche giorno”.

SUL MODULO – “Nelle prossime giornate difesa a tre sicuramente, poi come svilupperemo la fase offensiva dipenderà. Leao? Ho fatto le scelte che ritenevo migliori, Origi doveva lavorare in verticale con Giroud per coprire la zona di Calhanoglu. Non credo sia stata colpa di Origi ma la troppa frenesia, dovevamo cercare di salire più col baricentro della squadra e abbiamo sbagliato troppi palloni”.

SUL MOMENTO – “I tifosi hanno tutto il diritto di criticare, le ultime prestazioni non sono state all’altezza. Tutto quello che ho guadagnato è stato tramite passione, lavoro e idee. In questo momento credo sia bene cercare di essere una squadra e non credo dipenda dal sistema di gioco”.