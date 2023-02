Inter-Milan decisiva: senza la Champions un titolarissimo può lasciare

Il derby, che andrà in scena questa sera, è un match cruciale per determinare il futuro del Milan. Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di rialzarsi dopo il periodo buio, e non perdere il treno Champions, che rimane la priorità assoluta della dirigenza.

In caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea, Maldini e Massara con ogni probabilità non avranno a disposizione lo stesso budget della passata sessione di mercato (50 milioni). Per questo motivo sono alte le probabilità che i rossoneri portino a termine una cessione importante.

Milan: serve un segnale forte, c’è bisogno di recuperare il treno Champions

Come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, tra gli indiziati principali a lasciare Milano, nel caso in cui non dovesse arrivare il pass per la Champions, c’è Rafael Leao.

Rafael Leao (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Un’eventuale rinnovo del contratto in scadenza ne 2024 servirebbe ad alzare la valutazione di mercato dell’esterno portoghese, nel caso in cui dovessero farsi insistenti le richieste dalla Premier League.

Lo scenario venutosi a creare dona ancora maggiore valenza al match di questa sera, che già di per sé non è una partita come le altre.

Giuseppe Esposito