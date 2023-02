Inter, Inzaghi: “Lautaro gioca da un anno su questi livelli. Scudetto? C’è un obiettivo”

Altra partita complicatissima per il Milan che perde per la quarta volta consecutiva; non succedeva da 5 anni. Nel post partita Simone Inzaghi ha parlato microfoni di DAZN.

Inter Milan Inzaghi

Inter-Milan, le parole di Inzaghi

SULLA PARTITA – “Abbiamo stradominato, è una grandissima soddisfazione che volevamo condividere con i nostri tifosi. Adesso vogliamo recuperare anche gli infortunati al meglio e cioè Brozovic e Lukaku che per noi sono importantissimi. Il modulo del Milan? Mi sono concentrato sulla mia squadra e su di noi. Venivamo da una partita ottima martedì con l’Atalanta e vincere una partita così fa molto piacere”.

SU LAUTARO – “Lui dall’anno scorso sta giocando a livelli strepitosi: è costante e non sono riuscito a dargli momenti di riposo. Se lo merita per come lavora quotidianamente, ma parlare solo di lui è riduttivo. L’unica pecca è aver tenuto la gara fino alla fine sull’1-0. Potevamo essere più precisi nell’ultimo passaggio e sulla finalizzazione. Abbiamo fatto un’ottima partita sotto tutti i punti di vista”.

SULLA STAGIONE – “Abbiamo commesso qualche errore nel nostro cammino. Abbiamo avuto delle assenze pesantissime: ma in questi 4 mesi abbiamo passato i gironi di Champions. Abbiamo vinto la Supercoppa e siamo in semifinale di Coppa Italia. Dobbiamo continuare in questo modo fino alla fine. Scudetto? Dobbiamo guardare a noi sapendo che il primo ottobre eravamo noni in classifica: possiamo ancora miglioraci”.