Krunic: “Calo Milan? Nessuno sa cosa sia cambiato dall’anno scorso”

Nel post partita ai microfoni di DAZN ha parlato Rade Krunic che ha parlato del modulo, della partita e della situazione molto complicata del Milan.

Inter Milan Krunic

Inter-Milan, le parole di Krunic

SULLA PARTITA – “Se perdi una partita così importante c’è poco di positivo. L’unica cosa è stata come abbiamo reagito nel secondo tempo. Non sapevo neanche che non abbiamo calciato una volta verso la porta. Rimaniamo più uniti di prima e proviamo a lavorare di più per dare sempre il massimo”.

SUL MODULO – “Abbiamo provato oggi questo modulo, ci stava cambiare qualcosa di diverso. Non abbiamo fatto tante cose che abbiamo provato negli allenamenti. Il secondo tempo coprivamo meglio le loro mezzale e abbiamo fatto meglio. La cosa diversa rispetto a prima era che pressavamo tutti a tutto campo. Oggi aspettavamo e non abbiamo concesso tanto. Oggi abbiamo preso gol su palla inattiva: è una debolezza che dobbiamo migliorare. Le ultime partite abbiamo preso tanti gol: il mister voleva difendere meglio il primo tempo”.

SULLA CRISI – “Penso che siamo sempre stati un gruppo e lo siamo ancora, siamo forti e lavoriamo tanto. Qualcosa non è come prima ma dobbiamo lavorare. Dobbiamo ritrovare quella voglia e quella rabbia in campo”.