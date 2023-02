Lautaro provoca il Milan: “Abbiamo dimostrato che Milano è nerazzurra!

Partita molto complicata per i rossoneri che nel primo tempo hanno avuto tanta difficoltà a creare gioco e a ripartire. Nel secondo è andata meglio la squadra di Pioli con l’ingresso di Brahim Diaz al posto di Messias ma non si è mai resa pericolosa dalle parti di Onana.

Serve una scossa e serve al più presto se non si vuole sprofondare nel baratro. Un altro problema per i rossoneri, poi, sono gli infortuni. Oltre a Maignan, Ibrahimovic, Tomori e Florenzi, è uscito acciaccato Matteo Gabbia. Nel post partita, ha parlato Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN.

Inter Milan Pioli

Inter-Milan, le parole di Lautaro

Di seguito le parole di Lautaro Martinez nel post partita:

SULLA PARTITA – “Incredibile! Queste partite sono come quelle in Argentina, abbiamo dimostrato che Milano è nerazzurra! Dopo il Mondiale sono più carico, vincere la Coppa del Mondo è stato il regalo più bello della mia carriera. Ho imparato tanto e lo voglio dimostrare in campo”.

Poi un commento sull’essere capitano: “Portare la fascia è un orgoglio, cerco sempre di dare il massimo e queste partite speciali bisogna vincerle”.