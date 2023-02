Derby di Milano, Marotta abbassa le aspettative: “Non è decisiva”

Alle 20:45 avrà inizio Inter-Milan, terzo Derby di Milano di questa stagione dopo il 3 a 2 a favore dei rossoneri del 3 settembre 2022 e il 3 a 0 dei neroazzurri in Supercoppa. Partita molto importante per entrambe le parti, con l’Inter attualmente seconda con 40 punti e in caso di vittoria potrebbe allungare la propria distanza dalla Roma terza.

Invece il Milan, che ha iniziato il 2023 con dei pessimi risultati ha l’obbligo di dare un segnale di ripresa per non entrare in una crisi che potrebbe rivelarsi letale per i rossoneri e per il loro allenatore, Stefano Pioli, fortemente criticato nelle ultime settimane.

Inter Milan Marotta

Inter-Milan, dichiarazioni pre-partita

L’AD dell’Inter, Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti parole nel pre-partita:

“Diciamo che ci sono tante partite ancora, non è determinante quella di oggi ma lo è essendo un derby, è importante per regalare delle gioie ai tifosi. Stiamo assistendo ad una grande cavalcata del Napoli e noi dobbiamo puntare ad un posto in Champions League”.