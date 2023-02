Dimarco provoca: “Non mi aspettavo un Milan così”

Allo Stadio Giuseppe Meazza è da poco terminato un derby che sa di vero e proprio scontro diretto per la zona Champions.

Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Federico Dimarco per commentare la gara. Il giocatore nerazzurro ha dichiarato che non si aspettava di vedere un Milan così rinunciatario, pensiero forse condiviso anche dagli stessi supporters milanisti.

Inter Milan Derby Dimarco

“Non mi aspettavo un Milan così”

Queste le parole di Federico Dimarco:

“Abbiamo fatto una grande partita, dall’inizio alla fine non c’è stata storia. Sono veramente troppo contento, da tifoso interista festeggio la vittoria. Pensavo che oggi il Milan ci aspettasse al varco per batterci, di sicuro non mi aspettavo un Milan così soprattutto quello visto nel primo tempo”.

I rossoneri hanno infatti concluso il derby senza aver effettuato un solo tiro nello specchio della porta. Maggiore solidità difensiva rispetto alle ultime uscite, ma una grave mancanza di manovra offensiva per la squadra guidata da mister Stefano Pioli.