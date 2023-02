Pioli: “Siamo troppo in difficoltà, ho fatto le scelte giuste. Leao? Deve lavorare

Altra brutta sconfitta per i rossoneri che perdono ancora. L’ultima vittoria è arrivata contro la Salernitana a inizio gennaio. Ai microfoni di DAZN ha parlato Stefano Pioli che ha analizzato la partita.

Inter Milan Pioli

Inter-Milan, le parole di Pioli

SULLA PARTITA – “Dovevamo palleggiare molto di più. Abbiamo fatto una partita più bassa e più difficile. Ci siamo fatti trovare impreparati su una palla inattiva altrimenti stavamo comunque lavorando di squadra. I ragazzi in settimana hanno lavorato con la giusta convinzione. Nell’ultimo periodo non siamo riusciti a essere così compatti e solidi. Ripeto: non volevamo fare una partita difensiva ma nel secondo tempo abbiamo fatto vedere che possiamo giocare un calcio più aggressivo. Credo che da allenatore ho chiara la situazione: sono sicuro che se avessimo giocato il nostro calcio saremmo andati ancora più in difficoltà. Dobbiamo fare meglio tante cose anche se abbiamo dato più densità.

SU LEAO – “Leao ha un grandissimo potenziale: la scelta era giocare con due attaccanti più vicini. Non lo farei rigiocare dall’inizio se potessi: volevo giocare in verticale con due punte vicine.

SULLA CRISI – “È successo che le partite negative ci hanno tolto un po’ di fiducia. Non siamo una squadra così matura: qualche giocatore non è ancora in grandissima condizione. È un’altra sconfitta che fa male e non ci aiuta dal punto di vista morale“.