Inter-Milan, scelte obbligate per i rossoneri: Pioli pensa al cambio modulo

L’aria respirata negli ultimi giorni in quel di Milano è pesante se non pesantissima. Nulla di diverso dal solito clima derby, eppure la città lombarda soffre l’estrema importanza dell’imminente stracittadina, in cui nessuna delle due compagini ha margini d’errore.

Derby di Milano

Dall’alto, la Madonnina del Duomo non potrebbe esser più contenta di dare nome a tale confronto, che vede l’Inter di Simone Inzaghi chiamata a replicare quanto visto in Supercoppa per mantenere il secondo posto e, perché no, sperare in un passo falso del Napoli. Sulla sponda opposta del naviglio invece, c’è uno score di soli 4 punti in 5 partite di campionato, causa scatenante della voglia di rivalsa del Milan di Stefano Pioli, alle prese con non pochi intoppi nella preparazione al match.

Novità in vista del derby, per Pioli pronto il cambio modulo

Ha piovuto sul bagnato, quasi grandinato, nelle ultime settimane in casa Milan, scivolato al quinto posto in classifica dopo la sconfitta per 2-5 patita in casa dal Sassuolo ed alle prese con gli stop di Tomori e Bennacer. Saranno dunque out al derby i due pilastri rossoneri che, seppur in minima parte, fungevano da toppe alla troppo malandata difesa del diavolo.

14 gol presi dal ritorno post-sosta sono fin troppi per i Campioni d’Italia in carica, in procinto di cambiamenti come annuncia l’odierna edizione del Corriere dello Sport. Accantonato definitivamente il 4-2-3-1 da parte di Pioli, deciso a schierare il Milan in campo con un 4-3-3 al derby. Linea a 3, dunque, al centro del campo, con Tonali, Krunic e Pobega che appaiono come scelte obbligate.

Tommaso Pobega (Getty Images)

Fra le righe del Corriere, inoltre, appare il nome di un giovane prospetto pronto a beneficiare di questo nuovo Milan, prossimo a presentare un 4-3-3 in distinta a causa dell’infortunio patito da Bennacer. Occhio dunque ad Aster Vranckx, pronto a fungere da mina vagante per i rossoneri.

Mario Reccia