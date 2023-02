Ibra racconta tutta la verità: “Non ho mai sofferto così tanto. Lo scorso anno avevo fatto una promessa al mister”

Dopo la vittoria ed il record raggiunto stasera, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di DAZN per raccontare come ha vissuto la partita. Il bomber del Milan ha detto la sua sulla partita, sul momento del Milan e sul suo rientro.

Milan-Atalanta, parla Ibrahimovic

Il primo pensiero di Ibra è andato subito verso i tifosi del Milan: “Ringrazio i tifosi. Mi sono mancati ed è grazie a loro che sto bene. Non mi sentivo così bene da troppo tempo”.

Poi un bel siparietto con il suo ex compagno Ambrosini, opinionista di DAZN: “Vi leggo il messaggio scritto da Ambrosini. Mi sembravi molto libero nei movimenti, un abbraccio. Grazie amore (ride n.d.r)”.

FOTO: Ibrahimovic-Monza-Milan

Infine il passaggio più importante, quello in cui ha descritto il momento del Milan che ha coinciso con la sua assenza: “Ho sofferto tanto, volevo a tutti costi essere d’aiuto ma ero consapevole che non stando bene non potevo dare una mano alla squadra. Potevo fare l’intervento sei mesi prima ma non potevo perché capivo che era l’anno buono per lo Scudetto. Avevo promesso al mister che non mi sarei operato per dare una mano a tutti. Anche mentalmente è stata dura. Lo Scudetto vinto l’anno scorso è la mia vittoria più bella e più sofferta. Poi quando sto bene sono il più forte di tutti“.

Enrico Coggiola