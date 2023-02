Inter-Milan, Inzaghi lancia la sfida: “Grazie ai derby abbiamo vinto trofei importanti!”

Mancano meno di 24 ore a quello che sarà sicuramente un derby spettacolare e che segnerà di fatto le ambizioni delle due squadre per la corsa Champions. La squadra nerazzurra reduce da due vittorie consecutive arriva meglio dal punto di vista psicologico alla partita ma si sa, il derby di Milano è una storia a sé.

Il Milan sta attraversando il periodo più difficile dalla vittoria del tricolore dello scorso anno ma il tecnico Pioli saprà sicuramente aggiustare le cose in vista di una seconda parte di stagione impegnativa per i rossoneri anche in Champions League.

Inzaghi Inter-Milan

Le parole di Inzaghi in conferenza

L’ultimo precedente delle due squadre ha regalato la Supercoppa Italiana all’Inter con un netto 3-0, la squadra rossonera vorrà sicuramente vendicarsi dopo la brutta figura fatta a Riad.

Della Supercoppa e di molto altro ha parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, di seguito le sue parole:



SULLA SUPERCOPPA: “I derby sono tutti storia a sè. In questo anno e mezzo ne abbiamo giocati sei, quelli di coppa ci hanno permesso di vincere trofei importanti, quelli di Serie A una delusione. Servirà la giusta concentrazione, cercando di essere equilibrati“.

SULLA PARTITA: “Lo sappiamo, il derby è sentitissimo. Serviranno testa e cuore. Noi ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo, contenti della qualificazione per la semifinale di Coppa Italia“.

“Siamo arrivati in un punto dove i punti sono importantissimi, sappiamo cosa rappresenta questa partita”.

SUL MILAN: “L’anno scorso ci sono stati due punti di differenza a fine anno. Non mi aspetto un Milan sottotono, con voglia di fare un grandissimo derby. Rispetto molto la loro squadra. Sono partite equilibrate che vengono decise da singoli episodi. Ci aspettiamo un Milan con grande voglia di rivalsa”.

Ha poi continuato con:

“Si affrontano due squadre che l’anno scorso si sono giocate lo Scudetto fino all’ultima. Due squadre attrezzate che vogliono fare il loro percorso. Partite particolari dove da un momento all’altro una ripartenza o una decisione può cambiare la partita. Dovremo essere bravi per lasciare da parte qualsiasi cosa accada”.

Parole che caricano la sfida di domani sera e dunque mettiamoci comodi e godiamoci lo spettacolo del derby di Milano.

MICHELE D’ERRICO