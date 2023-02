Rinnovo con il Napoli a rischio, il Milan ci pensa: colpo a parametro zero?

Cercato e voluto da Spalletti, Juan Jesus non sta affatto sfigurando nello scacchiere di un Napoli che vola a ritmi da Scudetto.

Il difensore brasiliano, arrivato da riserva, gode della fiducia del tecnico toscano, che lo aveva già allenato nella precedente esperienza alla Roma.

Comprato dal Napoli nell’estate 2021 con un accordo annuale poi rinnovato per altri 12 mesi, Juan Jesus è nuovamente in scadenza di contratto e il suo futuro andrà definito da qui a breve.

Juan Jesus Milan Napoli

Juan Jesus verso il rinnovo? Le ultime

Secondo il Corriere dello Sport, la sua volontà sarebbe quella di rinnovare con il Napoli, ma ciò che al momento non soddisfa le richieste del calciatore è la durata del contratto.

Juan Jesus vorrebbe un prolungamento biennale, mentre il Napoli vorrebbe riproporre la stessa soluzione adattata l’anno precendente.

Il Milan resta vigile. In caso di mancato rinnovo, potrebbe arrivare un colpo a parametro zero per aggiungere organico al reparto difensivo. Su di lui resta l’interesse di Siviglia e Lione.