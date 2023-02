La stoccata di Kaká a Leao: “Non considero il calcio italiano di passaggio”!

Ricardo Kaká, l’ultimo calciatore rossonero in grado di vincere il pallone d’oro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby. Il brasiliano sa perfettamente come affrontare questi momenti delicati e certi tipi di partite, infatti ha segnato la bellezza di cinque reti contro i nerazzurri. Di seguito le parti salienti dell’intervista.

Kaká intervista

Kaká si sbilancia: “Il derby lo vinciamo 2-1”

Il caso Leao: “Penso sia un giocatore davvero fantastico, mi piace tantissimo. Se considera il calcio italiano come uno di passaggio fa bene ad andarsene, è il momento giusto. Io gli consiglierei di restare, perché non considero il calcio italiano un calcio di passaggio. In Italia ho imparato tutto e faccio fatica ad immaginarlo come un campionato minore“.

Il derby: “Sul Milan peseranno i tanti gol subiti nelle ultime partite, ma c’è sempre un derby per riprendersi. I rossoneri non hanno nulla in meno dell’Inter, mi aspetto un gara equilibrata. La partita la vinciamo 2-1“.

De Ketelaere: “Deve godersi la situazione e sfruttare al massimo tutte le occasioni concessi, i risultati arriveranno“.