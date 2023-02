Il Milan cede Lazetic in prestito: sarà allenato da un ex conoscenza della Serie A

In casa Milan l’attesa e alle stelle per la sfida di domenica sera contro l’Inter, in campionato. Visto il periodo no degli uomini di Stefano Pioli, anche l’ansia, molto probabilmente, è salita.

I cugini nerazzurri sono in uno stato di forma migliore rispetto ai rossoneri, ma il calcio ci ha spesso insegnato che chi parte con i favori del pronostico non sempre ha la meglio, quindi, che sia il derby a ridare nuova linfa la Milan?

Chiaramente a Milanello la speranza è quella. Nel frattempo, la dirigenza rossonera deve pensare anche, e soprattutto, alle questioni al di fuori del campo.

Con il pensiero che va al presente, ma anche al futuro, il Milan ha fatto partire Marko Lazetic in prestito, in modo tale che si faccia le ossa, come si suol dire.

Stando a quanto conferma La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante serbo giocherà per il resto della stagione in Austria, nell’Altach.

Lazetic va in prestito all’Altach: a scuola da Miroslav Klose

Marko Lazetic

Marko Lazetic, dunque, è pronto a vestire la maglia dell’Altach, squadra di prima divisione austriaca che attualmente si trova al terzultimo posto della classifica.

La curiosità è che a guidare l’Altach sia l’ex bomber, tra le tante anche della Lazio, Miroslav Klose. Ha un’ottima ottima occasione Lazetic per imparare i trucchi del mestiere del vero attaccante, considerando la carriera da calciatore dell’attuale tecnico degli austriaci.

Il giovane attaccante serbo, ha effettuato le visite mediche nella giornata di martedì e oggi sarà ufficiale.