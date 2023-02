“Garanzie sul pagamento allo Sporting”, attento Milan: riguarda il rinnovo di Leao!

Dopo le smentite arrivate direttamente dal Milan e dall’avvocato di Leao riguardo una “rottura” con la società, il tema del rinnovo di Leao continua a preoccupare i tifosi rossoneri.

Nonostante la volontà di restare a Milano, la strada che porta ad un nuovo accordo tra società e calciatore è molto tortuosa.

Oltre all’ingaggio, i due principali nodi da sciogliere riguardano la riduzione di una nuova clausola rescissoria (più bassa di quella attuale da 150 milioni) e il pagamento della multa da 18 milioni di euro allo Sporting.

Leao Sporting Debito

Il Chelsea rassicura Leao: riguarda il pagamento della multa

Soprattutto il secondo punto sembra essere difficile da portare a termine per il Milan. La disponibilità economica non concede garanzie, motivo per cui i rossoneri dovranno restare vigili per evitare che qualche club straniero possa incidere sulla trattativa.

Secondo La Stampa, il Chelsea avrebbe già dato garanzie economiche all’entourage del calciatore, mettendosi a disposizione per pagare la somma che spetterebbe a Rafa Leao.