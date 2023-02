Buone notizie per Pioli, Maignan sempre più vicino al rientro: è successo oggi a Milanello

Gli ultimi aggiornamenti da Milanello riportano ottime notizie in merito al possibile rientro di Mike Maignan per Milan–Atalanta.

Dopo ormai cinque mesi di assenza causa infortunio, il miglior portiere della Serie A nella scorsa stagione è finalmente pronto per tornare a difendere i pali rossoneri. Difatti, l’ultima presenza del portiere francese risale addirittura al 18 settembre 2022, in occasione della sconfitta interna contro il Napoli per 1-2, valevole per la settima giornata di campionato.

Inizialmente, sembrava che dovesse rimanere fuori “solamente” per qualche settimana, ma poi diverse ricadute hanno slittato di volta in volta la data del suo effettivo rientro in campo, dando vita ad uno degli interrogativi più grandi all’interno della tifoseria del Milan in questa stagione: che fine ha fatto il n°16 rossonero?

Maignan scalda i motori: oggi il francese si è allenato parzialmente in gruppo a Milanello

Ora, però, potrebbe finalmente essere arrivato il suo momento: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, oggi a Milanello Mike Maignan è tornato ad allenarsi in gruppo nella prima parte della seduta, salvo poi concluderla con del lavoro personalizzato, così come il suo compagno di squadra Alessandro Florenzi. Ancora solo lavoro a parte, invece, per Ismael Bennacer e Davide Calabria.

La palla passa a Stefano Pioli: il tecnico rossonero dovrà decidere se schierarlo dal primo minuto già domenica prossima contro l’Atalanta oppure nella successiva trasferta di Firenze. Al momento, tra le due opzioni risulta più probabile la seconda, ma il francese verrebbe comunque convocato contro i bergamaschi.

In ogni caso, l’obiettivo del Diavolo è quello di riavere Maignan al 100% della condizione entro il prossimo 8 marzo, data in cui si terrà l’importante appuntamento in casa del Tottenham per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Ruggero Gambino