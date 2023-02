Addio Milan in estate, Maldini valuta quattro profili dalla Serie A!

Il Milan si sta attualmente giocando un posto per qualificarsi all prossima edizione della Champions League e Pioli ha ridisegnato la squadra per far fronte alla concorrenza, che quest’anno è più agguerrita che mai.

Il cambio di modulo ha portato buoni risultati ai rossoneri e i cambi di Pioli si sono rivelati molto efficaci.

Tuttavia, nonostante le rivoluzioni, l’allenatore emiliano si affida sempre ad alcuni giocatori chiave come ad esempio Theo Hernandez.

Il difensore francese è titolare inamovibile nell’undici di Pioli e ciò ha reso la vita difficile al suo vice, Ballo-Touré. Il senegalese infatti non gioca ormai da novembre e sembra destinato a lasciare il Milan in estate.

Maldini Calciomercato Milan

Questa cessione rende necessario muoversi sul mercato alla ricerca di un possibile candidato che ricopra il ruolo di vice Theo Hernandez.

Maldini sembra già aver individuato quattro profili interessanti che giocano in Serie A. Secondo Calciomercato.com il primo della lista sarebbe Parisi dell’Empoli, per il quale però i toscani chiedono 15 milioni.

Si valutano anche Gallo e Valeri, rispettivamente in forze al Lecce e alla Cremonese. Questi ultimi però sembrano non convincere del tutto la dirigenza milanista.

Un’altro nome caldo è quello di Carlos Augusto, giocatore del Monza che piace molto a Maldini ma che i brianzoli preferirebbero trattenere per almeno un’altra stagione.

Francesco Buffa