Rinnovo Leao e Giroud, Maldini allo scoperto: l’annuncio

Serata molto importante per il Milan che vuole vincere anche in Champions League dopo l’1-0 contro il Torino. I rossoneri hanno ancora diversi infortunati (come Bennacer e Tomori non al meglio) e – come ha detto Maldini nel post partita – speravano di avere una rosa più lunga a questo punto della stagione. Il dirigente rossonero, però, si è soffermato anche sui rinnovi di Leao e Giroud ai microfoni di Mediaset.

Maldini Giroud Leao

Le parole di Maldini sui rinnovi di Giroud e Leao

Oggi hai incontrato Cardinale: “Non ti racconto cosa ci siamo detti, non ci vedevamo da tanto. Abbiamo parlato di tante cose, ci siamo aggiornati sul momento e abbiamo parlato di questa partita”.

Ai microfoni di Sky Sport: sulla trattativa per il rinnovo di Giroud, Cardinale rimane anche per le foto di rito? “Domani Cardinale parte, non ci sarà tempo. In questo momento i giocatori i calciatori si devono concentrare sulla competizione importante, abbiamo lottato 3-4 anni per essere qua”.

Poi sul rinnovo di Leao ha risposto a Mediaset: “Leao? In queste serate penserei ad altro ed è quello che ci siamo detti negli scorsi giorni“